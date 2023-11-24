Из-за прогнозируемого снегопада 27 ноября столичным школам рекомендовано работать в смешанном формате
Киев • УНН
В связи с прогнозируемым снегопадом, киевским школам рекомендуется использовать смешанный формат обучения 27 ноября, а родители сами будут решать, будут ли их дети посещать школу лично или дистанционно.
Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА рекомендовала столичным школам в понедельник, 27 ноября, из-за прогнозируемого снегопада, работать в смешанном формате. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
Детали
Для учеников, которые будут находиться в заведении общего среднего образования, будет организован очный формат обучения. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома, - дистанционный. Такое решение принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Цитата
Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн, а вот отправлять ли туда детей или оставить их дома на дистанционке - будут решать родители,
Детские сады будут работать в обычном режиме.
Напомним
Как писал УНН, в Киеве 26-27 ноября синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололедицу, ожидается порывы ветра до 17-22 м/с. Из-за этого в понедельник, 27 ноября, въезд крупногабаритного транспорта в город ограничат.
Из-за прогнозируемого снегопада 27 ноября столичным школам рекомендовано работать в смешанном формате
В связи с прогнозируемым снегопадом, киевским школам рекомендуется использовать смешанный формат обучения 27 ноября, а родители сами будут решать, будут ли их дети посещать школу лично или дистанционно.
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