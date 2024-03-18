Из-за постоянных обстрелов на Сумщине эвакуировали всех детей из Великой Писаревки

Из-за значительного усиления обстрелов на Сумщине вывезли всех детей из поселка Большая Писаревка, который постоянно находится под огнем оккупантов. Об этом со ссылкой на "Радио Свобода" пишет УНН.

Детали

Насколько нам известно и насколько нам отчитываются, то детей уже в поселке (Великая Писаревка - ред.) не осталось. Но есть села возле границы, в пятикилометровой приграничной полосе, где неизвестно, сколько людей там остается, неизвестно, кто выехал полностью, потому что нет с ними связи - заявила корреспондента "Радио Свобода".

По ее словам, пока нет транспортного сообщения с отдельной частью региона, ведь за неделю сбросили на громаду несколько сотен управляемых авиабомб и уничтожили все мосты через реки в громаде, и до сел добраться невозможно.

То есть вероятно, что там остаются люди, и вероятно, что остаются дети - подытожила журналистка.

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Дополнение

Отмечается, что по состоянию на 17 марта из Великописаревской общины, по данным полиции, эвакуировались 190 человек, из них 26 - дети.

В издании добавляют, что военные объясняют такую активную работу российской авиации рейдами добровольцев на территорию рф.

В разы увеличилось количество ударов, количество прилетов, количество обстрелов. Особенно это касается приграничных территорий тех громад, которые являются эпицентром деятельности этих батальонов. Конечно, мы понимаем, что там происходят активные боевые действия. И Сумщина является тем направлением, которое сегодня активно привлечено к освобождению России - рассказал начальник службы по связям с общественностью 117-й отдельной бригады территориальной обороны Дмитрий Лантушенко.

Напомним

Вчера, 17 марта, россияне разрушили центр села Великая Писаревка в Сумской области, после чего местные власти призвали мирных жителей к эвакуации.