Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго
Киев • УНН
Ночная атака россии на Киев привела к обесточиванию 120 потребителей, а министерство энергетики сообщило о частичных отключениях электричества в 491 населенном пункте по всей Украине из-за различных факторов, включая боевые действия и плохие погодные условия.
В результате ночного российского обстрела столицы без электроэнергии осталось 120 потребителей. Из-за боевых действий, технических причин и непогоды в Украине обесточен 491 населенный пункт. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Детали
Киев: в результате ночной атаки без напряжения 120 потребителей. Продолжается осмотр поврежденных объектов
Также в ведомстве сообщили, что в результате непогоды на Днепропетровщине обесточивались 140 населенных пунктов (22,6 тысячи потребителей). На утро без света остаются 3,8 тысячи клиентов.
Из-за вражеских обстрелов на Донетчине отключены два населенных пункта. Остаются без электроснабжения 113 населенных пунктов области.
В Запорожской области по техническим причинам без электроэнергии 28 населенных пунктов. Остается без напряжения в результате боевых действий 63 города и поселка.
На Кировоградщине из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов - почти 700 абонентов. На Николаевщине в результате технических причин и боевых действий обесточены 123 потребителя. На Одесской области по техническим причинам без напряжения 1,9 тысячи точек учета.
В Харьковской области в результате боевых действий поврежден распределительный стальной подземный газопровод. Без газоснабжения более тысячи клиентов.
В Херсонской области остаются без напряжения 47 населенных пунктов.
На Тернопольщине по техническим причинам обесточены 16 населенных пунктов - 5,7 тысячи потребителей.
На Черниговщине в результате боевых действий без напряжения - 12 населенных пунктов.
В Сумской области во время вражеского обстрела в одном из приграничных с рф районов поврежден вводной газопровод. Есть отключения.
Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается
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Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго
Ночная атака россии на Киев привела к обесточиванию 120 потребителей, а министерство энергетики сообщило о частичных отключениях электричества в 491 населенном пункте по всей Украине из-за различных факторов, включая боевые действия и плохие погодные условия.
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