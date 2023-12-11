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Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 09:10  •  22834 просмотра

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Ночная атака россии на Киев привела к обесточиванию 120 потребителей, а министерство энергетики сообщило о частичных отключениях электричества в 491 населенном пункте по всей Украине из-за различных факторов, включая боевые действия и плохие погодные условия.

В результате ночного российского обстрела столицы без электроэнергии осталось 120 потребителей. Из-за боевых действий, технических причин и непогоды в Украине обесточен 491 населенный пункт. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Детали 

Киев: в результате ночной атаки без напряжения 120 потребителей. Продолжается осмотр поврежденных объектов

- говорится в сообщении Минэнерго.

Также в ведомстве сообщили, что в результате непогоды на Днепропетровщине обесточивались 140 населенных пунктов (22,6 тысячи потребителей). На утро без света остаются 3,8 тысячи клиентов. 

Из-за вражеских обстрелов на Донетчине отключены два населенных пункта. Остаются без электроснабжения 113 населенных пунктов области. 

В Запорожской области по техническим причинам без электроэнергии 28 населенных пунктов. Остается без напряжения в результате боевых действий 63 города и поселка. 

На Кировоградщине из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов - почти 700 абонентов.  На Николаевщине в результате технических причин и боевых действий обесточены 123 потребителя.  На Одесской области по техническим причинам без напряжения 1,9 тысячи точек учета.

 В Харьковской области в результате боевых действий поврежден распределительный стальной подземный газопровод. Без газоснабжения более тысячи клиентов.  

В Херсонской области остаются без напряжения 47 населенных пунктов. 

На Тернопольщине по техническим причинам обесточены 16 населенных пунктов - 5,7 тысячи потребителей. 

На Черниговщине в результате боевых действий без напряжения - 12 населенных пунктов.  

В Сумской области во время вражеского обстрела в одном из приграничных с рф районов поврежден вводной газопровод. Есть отключения. 

Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается

- указали в Минэнерго.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Через нічну атаку рф на Київ без світла 120 споживачів - Міненерго
Ministry of Energy: 120 consumers are without electricity due to Russia's night attack on Kyiv
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Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго

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