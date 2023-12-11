Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго

В результате ночного российского обстрела столицы без электроэнергии осталось 120 потребителей. Из-за боевых действий, технических причин и непогоды в Украине обесточен 491 населенный пункт. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Детали

Киев: в результате ночной атаки без напряжения 120 потребителей. Продолжается осмотр поврежденных объектов - говорится в сообщении Минэнерго.

Также в ведомстве сообщили, что в результате непогоды на Днепропетровщине обесточивались 140 населенных пунктов (22,6 тысячи потребителей). На утро без света остаются 3,8 тысячи клиентов.

Из-за вражеских обстрелов на Донетчине отключены два населенных пункта. Остаются без электроснабжения 113 населенных пунктов области.

В Запорожской области по техническим причинам без электроэнергии 28 населенных пунктов. Остается без напряжения в результате боевых действий 63 города и поселка.

На Кировоградщине из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов - почти 700 абонентов. На Николаевщине в результате технических причин и боевых действий обесточены 123 потребителя. На Одесской области по техническим причинам без напряжения 1,9 тысячи точек учета.

В Харьковской области в результате боевых действий поврежден распределительный стальной подземный газопровод. Без газоснабжения более тысячи клиентов.

В Херсонской области остаются без напряжения 47 населенных пунктов.

На Тернопольщине по техническим причинам обесточены 16 населенных пунктов - 5,7 тысячи потребителей.

На Черниговщине в результате боевых действий без напряжения - 12 населенных пунктов.

В Сумской области во время вражеского обстрела в одном из приграничных с рф районов поврежден вводной газопровод. Есть отключения.

Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается - указали в Минэнерго.

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