Из-за незаконной переправки мужчин за границу в этом году открыто более 1,6 тыс. дел - ГПСУ

С начала этого года было разоблачено более 220 противоправных групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу. Начато более 1,6 тыс. уголовных производств. Однако, количество случаев незаконного пересечения границы по сравнению с прошлым годом - уменьшилось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

С начала этого года правоохранительные органы начали более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы. По сравнению с 2022 годом годом количество таких правонарушений уменьшилось - говорится в сообщении ГПСУ.

Детали

Как отмечается, большинство нарушителей правоохранители задерживают вне пунктов пропуска. На КПП уклонисты преимущественно пытаются имитировать наличие оснований легального выезда.

Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения.

Отмечается, что в случае выявления нарушения законодательства к ответственности привлекают и предприятия. В общем, за злоупотребления системой "Шлях" временно отменяли доступ к системе 85 лицензиатам.

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва