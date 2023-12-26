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Из-за незаконной переправки мужчин за границу в этом году открыто более 1,6 тыс. дел - ГПСУ

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 09:09  •  35019 просмотра

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В этом году было открыто более 1,6 тыс. дел из-за незаконной переправки мужчин за границу; количество попыток нелегальных пересечений границы уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

С начала этого года было разоблачено более 220 противоправных групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу. Начато более 1,6 тыс. уголовных производств. Однако, количество случаев незаконного пересечения границы по сравнению с прошлым годом -  уменьшилось.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

С начала этого года правоохранительные органы начали более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы. По сравнению с 2022 годом годом количество таких правонарушений уменьшилось

- говорится в сообщении ГПСУ.

Детали

Как отмечается, большинство нарушителей правоохранители задерживают вне пунктов пропуска. На КПП уклонисты преимущественно пытаются имитировать наличие оснований легального выезда.

Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения.

Отмечается, что в случае выявления нарушения законодательства к ответственности привлекают и предприятия. В общем, за злоупотребления системой "Шлях" временно отменяли доступ к системе 85 лицензиатам.

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва25 декабрь 2023, 09:12 • 129583 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Через незаконне переправлення чоловіків за кордон в цьому році відкрито понад 1,6 тис. справ - ДПСУ
SBGS: More than 1.6 thousand cases opened this year due to illegal trafficking of men abroad
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