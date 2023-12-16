Из-за непогоды и боевых действий в Украине обесточены почти 700 населенных пунктов

По состоянию на утро 16 декабря из-за сложных погодных условий без электроэнергии - потребители 240 населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей. Еще 443 населенных пункта обесточены в результате боевых действий и по техническим причинам. Об этом со ссылкой на Министерство энергетики, передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что дефицита электроэнергии не зафиксировано и не предвидится на текущие сутки. Генерации, которую производят украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей.

В течение суток аварийно отключался блок ТЭС, который уже возвращен в работу. Отмечается, что шахты, которые были без напряжения в результате обесточивания линии 110 кВ, запитаны.

Графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована - отмечают в Минэнерго.

В ведомстве добавляют, что импорт электроэнергии на текущие сутки планируется объемом в 8 941 МВт*ч. Экспорт не предусматривается.

Дополнение

В Министерстве энергетики призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления (в выходные утром с 10:00 до 12:00 и вечером - с 16:00 до 18:00).

Напомним

Нидерланды пообещали поддерживать энергетический сектор Украины, а также выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в вопросах устойчивой энергетики и децентрализации генерации