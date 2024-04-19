Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА

В Днепре в результате атаки рф пострадали 24 человека, повреждены 5 многоэтажек, два частных дома, три учебных заведения, рынок, гостиница, СТО, в Синельниковском районе - солнечная электростанция, предприятие, также там 7 человек ранены. Такие данные привел глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Днепре количество пострадавших возросло до 24 человек. В наиболее поврежденном доме продолжаются аварийно-поисковые работы - написал Лысак в Telegram.

По уточненным данным, с его слов, повреждены еще 5 многоэтажек и 2 частных дома, 3 учебных заведения, 7 административных и офисное здания, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще - почти полсотни авто. Разрушена и инфраструктура города.

В Синельниковском районе побиты более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция. Изувечено предприятие. Там семеро раненых - указал Лысак.

В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф