Из Украины пытались вывезти автоцистерну забитую сигаретной контрабандой
Киев • УНН
На контрольно-пропускном пункте "Красноильск" украинские пограничники изъяли крупную партию контрабандных сигарет, скрытую в автоцистерне, несмотря на попытки водителя препятствовать проверке.
В пункте пропуска "Красноильск" пограничники обнаружили автоцистерну в которой прятали ящики с контрабандными сигаретами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.
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В пункте пропуска "Красноильск" пограничники Черновицкого отряда предотвратили перемещение крупной партии контрабандных сигарет. Автоцистерна в которой прятали сигареты, прибыла на погранично-таможенное оформление ночью. В товаросопроводительных документах, которые предоставил на контроль водитель - гражданин Украины, значилось, что он направляется на выезд из Украины с пустой цистерной
Отмечается, что оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда имели информацию о возможном незаконном перемещении табачных изделий.
"Водителю предложили переместить автомобиль к месту углубленного осмотра с помощью сканирующего устройства. Поняв, что его разоблачат, нарушитель начал всячески препятствовать движению своего автомобиля, вырывал электрические провода и уверял, что авто неисправно", - информирует ГПСУ.
В сопровождении пограничников грузовик все же доставили к месту углубленного осмотра в пункте пропуска "Порубное".
"Во время дополнительной погранично-таможенной проверки сканирование показало, что в цистерне действительно находятся ящики с сигаретами. Изъятие контрабандного товара из цистерны продолжается", - говорится в сообщении.
Дополнение
Правоохранители обнаружили на украинском рынке сигареты с акцизными марками так называемых "ЛНР" и "ДНР". Соответствующие образцы направили на исследование в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
Из Украины пытались вывезти автоцистерну забитую сигаретной контрабандой
На контрольно-пропускном пункте "Красноильск" украинские пограничники изъяли крупную партию контрабандных сигарет, скрытую в автоцистерне, несмотря на попытки водителя препятствовать проверке.
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