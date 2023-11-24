Из Украины пытались вывезти автоцистерну забитую сигаретной контрабандой

В пункте пропуска "Красноильск" пограничники обнаружили автоцистерну в которой прятали ящики с контрабандными сигаретами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.

Цитата В пункте пропуска "Красноильск" пограничники Черновицкого отряда предотвратили перемещение крупной партии контрабандных сигарет. Автоцистерна в которой прятали сигареты, прибыла на погранично-таможенное оформление ночью. В товаросопроводительных документах, которые предоставил на контроль водитель - гражданин Украины, значилось, что он направляется на выезд из Украины с пустой цистерной - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда имели информацию о возможном незаконном перемещении табачных изделий.

"Водителю предложили переместить автомобиль к месту углубленного осмотра с помощью сканирующего устройства. Поняв, что его разоблачат, нарушитель начал всячески препятствовать движению своего автомобиля, вырывал электрические провода и уверял, что авто неисправно", - информирует ГПСУ.

В сопровождении пограничников грузовик все же доставили к месту углубленного осмотра в пункте пропуска "Порубное".

"Во время дополнительной погранично-таможенной проверки сканирование показало, что в цистерне действительно находятся ящики с сигаретами. Изъятие контрабандного товара из цистерны продолжается", - говорится в сообщении.

Дополнение

Правоохранители обнаружили на украинском рынке сигареты с акцизными марками так называемых "ЛНР" и "ДНР". Соответствующие образцы направили на исследование в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.