Из Сектора Газа удалось эвакуировать еще 40 украинцев - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский объявил об эвакуации 40 украинцев из сектора Газа, высоко оценив усилия разведки, дипломатов и региональных партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня удалось эвакуировать еще 40 украинцев из Сектора Газа, передает УНН.
"Наша разведка, наши дипломаты продолжают эвакуацию граждан Украины из сектора Газа. Весь день сегодня продолжается вывод наших людей на безопасную территорию. Еще почти 40 граждан Украины в безопасности. Спасибо ГУР, спасибо нашим дипломатам, спасибо нашим друзьям в регионе", - сообщил Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба об эвакуации из Сектора Газа: это большая беда, она не работает ни для одной страны
Из Сектора Газа удалось эвакуировать еще 40 украинцев - Зеленский
Президент Украины Зеленский объявил об эвакуации 40 украинцев из сектора Газа, высоко оценив усилия разведки, дипломатов и региональных партнеров.
Поспособствовала освобождению Киевщины: в СБУ рассказали детали уникальной операции по ликвидации российского штаба на Полесье
В марте 2022 года Служба безопасности Украины успешно провела операцию по уничтожению ключевого командного пункта российских войск на Полесье, что способствовало освобождению Киевской области.
Купянское направление: бойцы с Гвардии наступления "вернули" дрон оккупантам, и уничтожили им российский экскаватор
Украинские пограничники перехватили российский беспилотник-камикадзе и перенаправили его на уничтожение вражеского экскаватора, который укреплял позицию на Купянском направлении.
Есть попадание в жилой сектор: в Херсоне ранена 46-летняя женщина
В результате российского обстрела жилого сектора Херсона 46-летняя женщина получила ранение головы; ей оказана медицинская помощь.
Ракетный обстрел Павлоградского района: один погибший, восемь раненых - Днепропетровский областной совет
В результате ракетного обстрела российскими военными Павлоградского района Днепропетровской области один человек погиб и восемь получили ранения, а в результате артиллерийского обстрела Никополя была ранена пожилая женщина. Атаки также нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре. о последствиях обстрелов сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Армия рф обстреливает Херсон: в городе раздаются взрывы
Российские военные обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в прибрежных районах.
Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели
Транспорт застрял в пробках, а цены на такси взлетели - с такими последствиями столкнулись киевляне из-за затопления тоннеля на синей ветке столичного метро.
Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям
Президент Украины Зеленский отметил необходимость срочных действий для возвращения сотен тысяч депортированных украинских детей на первой встрече Международной коалиции. Коалиция имеет целью поддержать репатриацию детей и воссоединение с их семьями.
С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка
В Украине с октября от COVID-19 умерли 343 человека, в том числе двое детей. В Минздраве напоминают, если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место.
На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов
На Таврическом направлении украинские войска отражают вражеские наступления, уничтожив 466 человек личного состава и 20 единиц военной техники противника, несмотря на артиллерийские, авиационные и бронетанковые удары со стороны противника.