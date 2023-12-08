Из Сектора Газа удалось эвакуировать еще 40 украинцев - Зеленский

С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка

В Украине с октября от COVID-19 умерли 343 человека, в том числе двое детей. В Минздраве напоминают, если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место.