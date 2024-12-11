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Из Покровска эвакуируют всех детей до конца недели - ОВА

Из Покровска эвакуируют всех детей до конца недели - ОВА

Киев  •  УНН

 • 3084 просмотра

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Донецкая ОГА планирует завершить эвакуацию последних 18 детей из Покровска до конца текущей недели. Все остальные населенные пункты вдоль линии фронта уже полностью эвакуировали детей.

Продолжается работа над эвакуацией 18 детей из Покровска, которую планируется завершить на этой неделе. Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас в области продолжается обязательная эвакуация принудительно семей с детьми уже почти больше года. Во всех населенных пунктах вдоль линии фронта детей всех вывезли

- сказал Филашкин.

По его словам, сейчас ОВА работает над эвакуацией детей из Покровска.

"Сейчас работаем над категорией 18 детей, которые остались в городе Покровск. Говорим с их родителями и семьями об эвакуации. Думаю, что на этой неделе мы детей вывезем", - добавил он.

Напомним

С 12 декабря в Покровске Донецкой области из-за постоянных обстрелов рф прекратят газоснабжение в дома.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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donetskДонецк