Из Покровска эвакуируют всех детей до конца недели - ОВА

Донецкая ОГА планирует завершить эвакуацию последних 18 детей из Покровска до конца текущей недели. Все остальные населенные пункты вдоль линии фронта уже полностью эвакуировали детей.

Продолжается работа над эвакуацией 18 детей из Покровска, которую планируется завершить на этой неделе. Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН. Сейчас в области продолжается обязательная эвакуация принудительно семей с детьми уже почти больше года. Во всех населенных пунктах вдоль линии фронта детей всех вывезли - сказал Филашкин. По его словам, сейчас ОВА работает над эвакуацией детей из Покровска. "Сейчас работаем над категорией 18 детей, которые остались в городе Покровск. Говорим с их родителями и семьями об эвакуации. Думаю, что на этой неделе мы детей вывезем", - добавил он. Напомним С 12 декабря в Покровске Донецкой области из-за постоянных обстрелов рф прекратят газоснабжение в дома.