Из столичного "Охматдета", по которому россияне нанесли удар, эвакуировали более 600 пациентов. Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Детали

Скоординированная работа, которая происходила здесь всеми службами, позволила нам сегодня сказать, что мы эвакуировали более 600 пациентов, из них более 100 в другие учреждения здравоохранения, в том числе и в реанимационные отделения, отделения, где проводится онкогематология, где оказывается медицинская помощь. Сейчас команда "Охматдета" разъехались по всем больницам, чтобы оказывать медицинскую помощь и контролировать доставку лекарств - сказал Ляшко.

Напомним

Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 86 человек, а количество погибших - до 23.