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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Из медицинских деклараций исчезли три пункта: в омбудсмена объяснили причины

Киев  •  УНН

 • 17610 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В конце марта в Минздраве утвердили порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь. Но в документе были нарушены основополагающие права пациента и, благодаря вмешательству Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, содержание документа было изменено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

В пресс-службе отметили, что несмотря на внесенные изменения, поступила информация, что многим пациентам до сих пор предлагают старый вариант декларации. Итак, какие именно пункты были изменены, на что нужно обращать внимание при заполнении документа:

- Адрес зарегистрированного места жительства. Это - требование предоставления избыточной информации от пациента. В новой декларации этот пункт отсутствует.

- Предоставление копий документов, удостоверяющих личность. Должны были храниться в течение трех лет со дня аннулирования декларации. В новой декларации этот пункт отсутствует.

- Предоставление согласия на сбор и обработку персональных данных - прямое нарушение Конституции Украины и Закона Украины "О защите персональных данных". Таким образом, право человека на медицинское обслуживание становится зависимым от предоставления им согласия на обработку персональных данных. В новой декларации этот пункт отсутствует.

"Старый вариант декларации остается в силе, и те граждане, которые уже успели ее заполнить, по желанию могут предоставить новую. Новым пациентам необходимо обращать внимание на содержание декларации и требовать обновленный вариант документа", - сообщили в Уполномоченного.

Напомним, по состоянию на май, семейных врачей уже получили 4,5 миллиона украинцев.

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