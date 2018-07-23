Із медичних декларацій зникли три пункти: в омбудсмена пояснили причини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Наприкінці березня у МОЗ затвердили порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Але в документі були порушені основоположні права пацієнта й, завдяки втручанню Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зміст документу було змінено, передає УНН із посиланням на прес-службу омбудсмена.
У прес-службі відзначили, що не зважаючи на внесені зміни, надійшла інформація, що багатьом пацієнтам досі пропонують старий варіант декларації. Отже, які саме пункти було змінено, на що потрібно звертати увагу при заповненні документу:
— Адреса зареєстрованого місця проживання. Це — вимога надання надмірної інформації від пацієнта. В новій декларації цей пункт відсутній.
— Надання копій документів, що посвідчують особу. Мали зберігатися впродовж трьох років з дня анулювання декларації. В новій декларації цей пункт відсутній.
— Надання згоди на збір та обробку персональних даних — пряме порушення Конституції України та Закону України “Про захист персональних даних”. Таким чином, право людини на медичне обслуговування стає залежним від надання нею згоди на обробку персональних даних. В новій декларації цей пункт відсутній.
"Старий варіант декларації залишається чинним, й ті громадяни, які вже встигли її заповнити, за бажанням можуть надати нову. Новим пацієнтам необхідно звертати увагу на зміст декларації та вимагати оновлений варіант документу", - повідомили в Уповноваженого.
Нагадаємо, станом на травень, сімейних лікарів вже отримали 4,5 мільйона українців.