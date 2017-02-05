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Из Авдеевки уже эвакуировали 290 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. По состоянию на 10:00 из Авдеевки уже эвакуированы 290 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

Из Авдеевки уже эвакуировали 290 человек

"По состоянию на 10:00 5 февраля из города Авдеевка эвакуированы 290 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей), в течение суток - 24 человека (из них 11 детей)", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, в мобильные пункты обогрева с начала их работы обратились 10580 человек, питание осуществляется тремя полевыми кухнями. Выдано 5133 продуктовых и промышленных наборов в пакетах, за сутки выдано 7 т овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи.

Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 единиц техники.

Как сообщал УНН, глава Донецкой областной ВГА сообщил, что ажиотажа относительно выезда из Авдеевки нет.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

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