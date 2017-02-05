Із Авдіївки вже евакуювали 290 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Станом на 10:00 із Авдіївки вже евакуйовано 290 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Станом на 10:00 5 лютого з міста Авдіївка евакуйовані 290 осіб (з них 42 особи похилого віку та 135 дітей), протягом доби — 24 особи (з них 11 дітей)”, — йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, до мобільних пунктів обігріву з початку їх роботи звернулися 10 580 особи, харчування здійснюється трьома польовими кухнями. Наразі видані 5133 продуктових та промислових наборів у пакетах, за добу видано 7 т овочів, 800 буханок хліба, ковдри, матраци та свічки.
Всього до аварійно-відновлювальних робіт залучені 260 осіб та 60 одиниць техніки.
Як повідомляв УНН, голова Донецької обласної ВЦА повідомив, що ажіотажу щодо виїзду із Авдіївки немає.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.