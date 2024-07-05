Компания МХП развивает новое направление - овощеводство. Об этом рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.

Этот шаг - продолжение нашей трансформации в кулинарную компанию. В этом году выделили под этот проект 80 гектаров. Мы выращиваем овощи уже второй год. В прошлом году это был картофель и свекла, в этом году добавили морковь и лук. Планируем развивать это направление и в следующем году должны увеличить площадь участка под овощи до 250 га. Для овощеводства это немало