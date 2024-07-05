Киев • УНН
МХП, крупнейшая украинская агропромышленная компания, расширяет свою деятельность в области овощеводства, выделив в этом году 80 га под картофель, свеклу, морковь и лук, а в следующем году планирует увеличить площадь до 250 га в рамках своей трансформации в кулинарную компанию.
Компания МХП развивает новое направление - овощеводство. Об этом рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.
Этот шаг - продолжение нашей трансформации в кулинарную компанию. В этом году выделили под этот проект 80 гектаров. Мы выращиваем овощи уже второй год. В прошлом году это был картофель и свекла, в этом году добавили морковь и лук. Планируем развивать это направление и в следующем году должны увеличить площадь участка под овощи до 250 га. Для овощеводства это немало