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Ивченко рассказал, почему Министерство аграрной политики так медленно восстанавливается

Ивченко рассказал, почему Министерство аграрной политики так медленно восстанавливается

Киев  •  УНН

 • 17563 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Народный депутат VIII и IX созывов Верховной Рады Украины и член комитета ВР по аграрной политике Вадим Ивченко рассказал УНН в экспресс-интервью “ТОП-10 вопросов эксперту о состоянии аграрной отрасли Украины”, почему Министерство аграрной политики так медленно восстанавливается и какие преграды стоят на пути к создание эффективного органа, который будет предоставлять нужные услуги аграриям.

Цитата

"В правительстве отсутствует поддержка министра Романа Лещенко касатель восстановления АПК, ведь ликвидация Минагрополитики происходила еще перед предыдущим правительством, а премьер и министры уже сегодняшнего имеют определенные обязательства. Здесь четко прослеживается, что министры работают на себя и держат свои ведомства для себя", - считает Ивченко.

Детали

По его мнению, если бы работа правительства и министров была сосредоточена исключительно на интересах аграриев и фермеров и решении их проблем, а не на удовлетворении собственных интересов, то государственный регулятор восстанавливался бы быстрее.

"Если бы мы работали для государства, если бы мы работали для улучшения ситуации в аграрном секторе, мы бы четко прислушивались к просьбам всех 29 аграрных ассоциаций и восстановили и тот вектор и сектор, который приносит 40% валютной выручки. И сделали бы это для людей!", - подчеркнул парламентарий.

Он также считает, что основные действующие лица, которые заинтересованы в восстановлении полноценного Министерства аграрной политики в полномочиях 2019 года, - это обычные фермеры, которые требуют всеобъемлющей поддержки и помощи государства.

"Именно для людей важно восстановить министерство в тех полномочиях, в которых оно было до 2019 года, ведь оно занималось аграрным сектором комплексно. От предоставления качественных услуг и контроля всей цепочки производства продуктов питания до форвардных закупок и переработки спирта. Да, был вопрос в том, кто его возглавлял, но для аграрного сектора это было полноценное министерство, и производитель агропродукции в одном министерстве смог бы найти все ответы на вопросы, которые ему сегодня важны", - пояснил Вадим Ивченко.

Дополнение

Ранее на заседании аграрного комитета народный депутат Ивченко выступил за восстановление всех функций Министерства агрополитики, которое сможет предоставлять качественные услуги единоличникам и простым фермерам. Он также обратился к министру экономики Игорю Петрашко с требованием учесть интересы аграрных ассоциаций и не препятствовать полноценному восстановлению ликвидированного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Что было раньше

В 2019 году Минагрополитики соединили с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Однако в декабря 2020 года Кабмин утвердил его восстановления. Верховная Рада проголосовала за назначение министром аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

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