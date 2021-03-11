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Івченко розповів, чому Міністерство аграрної політики так повільно відновлюється

Івченко розповів, чому Міністерство аграрної політики так повільно відновлюється

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Народний депутат VIII та IX скликань Верховної Ради України та член комітету ВР з аграрної політики Вадим Івченко розповів УНН в експрес-інтерв’ю “ТОП-10 питань експерту про стан аграрної галузі України”, чому Міністерство аграрної політики так повільно відновлюється та які перепони стоять на шляху до створення ефективного органу, що надаватиме потрібні послуги аграріям.

Цитата

“В уряді відсутня підтримка міністру Роману Лещенку що стосується відновлення АПК, адже ліквідація Мінагрополітики відбувалась ще перед попереднім урядом, а прем’єр та міністри вже сьогоднішнього мають певні зобов’язання. Тут чітко простежується, що міністри працюють на себе і тримають свої відомства для себе”, — вважає Івченко.

Деталі

На його думку, якби робота уряду та міністрів була зосереджена виключно на інтересах аграріїв та фермерів і розв’язанні їхніх проблем, а не на задоволенні власних інтересів, то державний регулятор відновлювався б швидше. “Якщо б ми працювали для держави, якщо ми б працювали для покращення ситуації в аграрному секторі, ми б чітко дослухались прохання всіх 29 аграрних асоціацій та відновили і той вектор і сектор, який приносить 40% валютної виручки. І зробили б це для людей!”, — наголосив парламентар.

Він також вважає, що основні дійові особи, які зацікавлені у відновленні повноцінного Міністерства аграрної політики у повноваженнях 2019 року, — це звичайні фермери, які потребують всеохопної підтримки та допомоги держави.

“Саме для людей важливо відновити міністерство в тих повноваженнях, в яких воно було до 2019 року, адже воно займалось аграрним сектором комплексно. Від надання якісних послуг та контролю всього ланцюжку виробництва продуктів харчування до форвардних закупівель та переробки спирту. Так, були питання в тому, хто його очолював, але для агарного сектору це було повноцінне міністерство, і виробник агропродукції в одному міністерстві зміг би знайти всі відповіді на питання, які йому сьогодні важливі”, — пояснив Вадим Івченко.

Доповнення

Раніше на засіданні аграрного комітету народний депутат Івченко виступив за відновлення всіх доліквідаційних функцій Міністерства агрополітики, яке зможе надавати якісні послуги одноосібникам і простим фермерам. Він також звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка з вимогою врахувати інтереси аграрних асоціацій і не перешкоджати повноцінному відновленню ліквідованого Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Що було раніше

У 2019 році Мінагрополітики з’єднали з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Проте у грудні 2020 року Кабмін затвердив його відновлення. Верховна Рада проголосувала за призначення міністром аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка.

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