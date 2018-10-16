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Иван Винник: российские &quot;скрепи&quot; не существует без Украины

Иван Винник: российские &quot;скрепи&quot; не существует без Украины

Киев  •  УНН

 • 6918 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российская Федерация сегодня не может существовать без Украины. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, комментируя новость о том, что в Кремле создан специальный департамент по сотрудничеству с Украиной, который возглавил Владислав Cурков, передает УНН.

"Русская православная церковь, хочу напомнить, была основана как дочерняя церковь Украинской православной церкви. В дальнейшем фактически рейдерским способом пыталась на протяжении 300 лет захватить церковную власть. Хотя мы понимаем, что Киевская Русь начиналась с Киева. И все, что касается русского, а не российского, то есть на самом деле украинским. Сегодня российский "скрепи" не могут существовать без упоминания Украины ", - заявил Винник.

По словам нардепа, создание очередного "сурковського" департамента - это попытка руководства России отвлечь внимание собственного населения от очередного поражения, теперь на религиозной фронте. И направлена ​​эта информация исключительно для "внутреннего потребителя". Сейчас уже 30 процентов информации в российских СМИ касается Украины, чтобы таким образом отвлечь россиян от внутренних проблем.

"Это продукт для внутреннего потребителя. Чтобы русское сообщество понимала, что Украина "вот она с нами", несмотря на поражение на "религиозных фронтах". Хотя мы в Украине понимаем, что Русская православная церковь была по сути департаментом Федеральной службы безопасности ", - сказал нардеп.

Кроме того, он подчеркнул, что информация об агрессивности процесса автокефализации Украинской православной церкви выдуманная в России. На самом деле в Украине все проходит мирно.

Украинские Национальные Новости

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