"Русская православная церковь, хочу напомнить, была основана как дочерняя церковь Украинской православной церкви. В дальнейшем фактически рейдерским способом пыталась на протяжении 300 лет захватить церковную власть. Хотя мы понимаем, что Киевская Русь начиналась с Киева. И все, что касается русского, а не российского, то есть на самом деле украинским. Сегодня российский "скрепи" не могут существовать без упоминания Украины ", - заявил Винник.

По словам нардепа, создание очередного "сурковського" департамента - это попытка руководства России отвлечь внимание собственного населения от очередного поражения, теперь на религиозной фронте. И направлена ​​эта информация исключительно для "внутреннего потребителя". Сейчас уже 30 процентов информации в российских СМИ касается Украины, чтобы таким образом отвлечь россиян от внутренних проблем.

"Это продукт для внутреннего потребителя. Чтобы русское сообщество понимала, что Украина "вот она с нами", несмотря на поражение на "религиозных фронтах". Хотя мы в Украине понимаем, что Русская православная церковь была по сути департаментом Федеральной службы безопасности ", - сказал нардеп.

Кроме того, он подчеркнул, что информация об агрессивности процесса автокефализации Украинской православной церкви выдуманная в России. На самом деле в Украине все проходит мирно.