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Іван Вінник: російські “скрепи” не існують без України

Іван Вінник: російські “скрепи” не існують без України

Київ • УНН

 • 6918 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російська Федерація сьогодні не може існувати без України. Про це в ефірі каналу “112 Україна” заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, коментуючи новину про те, що у Кремлі створений спеціальний департамент по співпраці з Україною, який очолив Владислав Cурков, передає УНН.

“Російська православна церква, хочу нагадати, була заснована як дочірня церква Української православної церкви. У подальшому фактично рейдерським способом намагалася упродовж 300 років захопити церковну владу. Хоча ми розуміємо, що Київська Русь починалася з Києва. И все, що стосується руського, а не російського, то є насправді українським. Сьогодні російський „скрепи“ не можуть існувати без згадування України”, — заявив Вінник.

За словами нардепа, створення чергового “сурковського” департаменту — це спроба керівництва Росії відволікти увагу власного населення від чергової поразки, тепер на релігійному фронті. І спрямована ця інформація виключно для “внутрішнього споживача”. Наразі вже 30 відсотків інформації у російських ЗМІ стосується України, щоб таким чином відволікти росіян від внутрішніх проблем.

“Це продукт для внутрішнього споживача. Щоб російська спільнота розуміла, що Україна „ось вона з нами“, незважаючи на поразку на „релігійних фронтах“. Хоча ми в Україні розуміємо, що Російська православна церква була по суті департаментом Федеральної служби безпеки”, — сказав нардеп.

Крім того, він підкреслив, що інформація про агресивність процесу автокефалізації Української православної церкви вигадана у Росії. Насправді ж в України все проходить мирно.

Українські Національні Новини

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