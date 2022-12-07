Италия сократила зависимость от российского газа с 40% до 10% - Еврокомиссия

Цитата

"Италия - одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа, и это отличный пример способности управлять и компенсировать тот факт, что путин сократил экспорт газопроводами на 80% за последние восемь месяцев", - сказала фон дер Ляйен.

"Италия смогла сократить импорт газа (с россии) с 40% до 10% (от общего объема) благодаря поразительным усилиям по диверсификации поставок", - отметила глава Еврокомиссии.

Она сказала, что поскольку европейские хранилища газа заполнены на 96%, континент "обезопасен этой зимой" по поставкам энергии.

Напомним

Италия заполнила свои газохранилища на 95% перед зимой.