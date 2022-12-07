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Италия сократила зависимость от российского газа с 40% до 10% - Еврокомиссия

Италия сократила зависимость от российского газа с 40% до 10% - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 718545 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Италия сократила долю российского газа в поставках с 40% до примерно 10%, сообщила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, приветствовав усилия страны по отказу от зависимости от российского газа после вторжения рф в Украину, пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Цитата

"Италия - одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа, и это отличный пример способности управлять и компенсировать тот факт, что путин сократил экспорт газопроводами на 80% за последние восемь месяцев", - сказала фон дер Ляйен. 

"Италия смогла сократить импорт газа (с россии) с 40% до 10% (от общего объема) благодаря поразительным усилиям по диверсификации поставок", - отметила глава Еврокомиссии.

Она сказала, что поскольку европейские хранилища газа заполнены на 96%, континент "обезопасен этой зимой" по поставкам энергии. 

Напомним

Италия заполнила свои газохранилища на 95% перед зимой.

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