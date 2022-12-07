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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Італія скоротила залежність від російського газу з 40% до 10% - Єврокомісія

Італія скоротила залежність від російського газу з 40% до 10% - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 718548 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Італія скоротила частку російського газу в постачанні з 40% до приблизно 10%, повідомила у середу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, привітавши зусилля країни щодо відмови від залежності від російського газу після вторгнення рф в Україну, пише УНН з посиланням на ANSA.

Цитата

"Італія - одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу, і це чудовий приклад здатності керувати і компенсувати той факт, що путін скоротив експорт газопроводами на 80% за останні вісім місяців", - сказала фон дер Ляєн. 

"Італія змогла скоротити імпорт газу (з росії) з 40% до 10% (від загального обсягу) завдяки вражаючим зусиллям щодо диверсифікації постачання", - зазначила голова Єврокомісії.

Вона сказала, що оскільки європейські сховища газу заповнені на 96%, континент "убезпечний цієї зими" щодо постачання енергії. 

Нагадаємо

Італія заповнила свої газосховища на 95% перед зимою.

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