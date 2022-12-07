Італія скоротила залежність від російського газу з 40% до 10% - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Італія скоротила частку російського газу в постачанні з 40% до приблизно 10%, повідомила у середу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, привітавши зусилля країни щодо відмови від залежності від російського газу після вторгнення рф в Україну, пише УНН з посиланням на ANSA.
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"Італія - одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу, і це чудовий приклад здатності керувати і компенсувати той факт, що путін скоротив експорт газопроводами на 80% за останні вісім місяців", - сказала фон дер Ляєн.
"Італія змогла скоротити імпорт газу (з росії) з 40% до 10% (від загального обсягу) завдяки вражаючим зусиллям щодо диверсифікації постачання", - зазначила голова Єврокомісії.
Вона сказала, що оскільки європейські сховища газу заповнені на 96%, континент "убезпечний цієї зими" щодо постачання енергії.
Нагадаємо
Італія заповнила свої газосховища на 95% перед зимою.