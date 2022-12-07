Італія скоротила залежність від російського газу з 40% до 10% - Єврокомісія

Цитата

"Італія - одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу, і це чудовий приклад здатності керувати і компенсувати той факт, що путін скоротив експорт газопроводами на 80% за останні вісім місяців", - сказала фон дер Ляєн.

"Італія змогла скоротити імпорт газу (з росії) з 40% до 10% (від загального обсягу) завдяки вражаючим зусиллям щодо диверсифікації постачання", - зазначила голова Єврокомісії.

Вона сказала, що оскільки європейські сховища газу заповнені на 96%, континент "убезпечний цієї зими" щодо постачання енергії.

Нагадаємо

Італія заповнила свої газосховища на 95% перед зимою.