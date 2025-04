Италия представит свою программу в Постоянном совете ОБСЕ 11 января

“В четверг, 11 января, министр иностранных дел Италии Анжелина Альфано представит программу и приоритеты программы Италии в Постоянном совете ОБСЕ в Вене”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Италия начала свое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 2018 год.

On Thursday, 11 January #Italy ’s Foreign Minister Angelino Alfano, will present Italy’s #OSCE Chairmanship programme & priorities to the OSCE Permanent Council in #Vienna . Tune in from 10:00 am (CET) to watch his address #live (in Italian and in English). @ItalyatOSCE @ItalyMFA pic.twitter.com/ikXoyJqXP9

— OSCE (@OSCE) 8 января 2018 г.