Італія представить свою програму в Постійній раді ОБСЕ 11 січня

“У четвер, 11 січня, міністр закордонних справ Італії Анжеліно Альфано представить програму та пріоритети програми Італії в Постійній раді ОБСЄ у Вені”, — йдеться в повідомлені.

Раніше повідомлялось, що Італія розпочала своє головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі на 2018 рік.

On Thursday, 11 January #Italy’s Foreign Minister Angelino Alfano, will present Italy’s #OSCE Chairmanship programme & priorities to the OSCE Permanent Council in #Vienna. Tune in from 10:00 am (CET) to watch his address #live (in Italian and in English). @ItalyatOSCE @ItalyMFA pic.twitter.com/ikXoyJqXP9

— OSCE (@OSCE) 8 января 2018 г.