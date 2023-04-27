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ISW: россия продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на ВОТ, чтобы способствовать заселению украинских территорий россиянами

ISW: россия продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на ВОТ, чтобы способствовать заселению украинских территорий россиянами

Киев • УНН

 • 324824 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. россия продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на временно оккупированных территориях, чтобы способствовать заселению украинских земель россиянами. Об этом сообщают в Институте изучения войны, передает УНН.

Цитата

"россия может надеяться заселить россиянами территорию Украины с целью дальнейшей интеграции оккупированных территорий в россию социально, административно, политически и экономически, тем самым усложняя условия для реинтеграции этих территорий в Украину", - говорится в анализе.

Детали

В Институте отмечают, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о действиях россии по изменению этнического состава Украины. Так, россияне активно проводят масштабное переселение в Украину людей преимущественно из бедных и отдаленных регионов рф.

Также, ранее ISW уже сообщал о конкретных случаях депопуляции и повторного заселения россиянами территорий Украины, в частности во временно оккупированной Херсонской области, в течение 2022 года. Так, российские власти депортировали украинцев в россию под видом гуманитарной эвакуации, а затем заселили их дома российскими солдатами. 

В Институте изучения войны отмечают, что такие кампании по депопуляции и повторному заселению могут представлять умышленную этническую чистку и очевидное нарушение Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Напомним

В Институте изучения войны сообщали, что пригожин пытается опровергнуть информацию об улучшении своих отношений с минобороны РФ.

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