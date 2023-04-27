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ISW: росія продовжує навмисну кампанію з депопуляції на ТОТ, щоб сприяти заселенню українських територій росіянами

ISW: росія продовжує навмисну кампанію з депопуляції на ТОТ, щоб сприяти заселенню українських територій росіянами

Київ • УНН

 • 324824 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. росія продовжує навмисну кампанію з депопуляції на тимчасово окупованих територіях, щоб сприяти заселенню українських земель росіянами. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає УНН.

Цитата

"росія може сподіватися заселити росіянами територію України з метою подальшої інтеграції окупованих територій до росії соціально, адміністративно, політично та економічно, тим самим ускладнюючи умови для реінтеграції цих територій в Україну", - йдеться в аналізі.

Деталі

В Інституті зазначають, що заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про дії росії щодо зміни етнічного складу України. Так, росіяни активно проводять масштабне переселення в Україну людей переважно з бідних і віддалених регіонів рф.

Також, раніше ISW вже повідомляв про конкретні випадки депопуляції та повторного заселення росіянами територій України, зокрема в тимчасово окупованій Херсонській області, протягом 2022 року. Так, російська влада депортувала українців до росії під виглядом гуманітарної евакуації, а потім заселила їхні будинки російськими солдатами. 

В Інституті вивчення війни наголошують, що такі кампанії з депопуляції та повторного заселення можуть становити навмисну етнічну чистку та очевидне порушення Женевської конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

Нагадаємо

В Інститу вивчення війни повідомляли, що пригожин намагається спростувати інформацію про покращення своїх відносин з міноборони рф.

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