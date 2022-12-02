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ISW: лукашенко обвинил Украину в попытке втянуть в войну силы НАТО

ISW: лукашенко обвинил Украину в попытке втянуть в войну силы НАТО

Киев • УНН

 • 2174564 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Самопровозглашенный правитель Беларуси "дядька" лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций у белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть в войну силы НАТО.

Об этом пишут аналитики американского института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

лукашенко заявил, что белорусским чиновникам удалось умерить потенциального противника от применения военной силы против беларуси, а НАТО наращивает силы и активизирует боевую подготовку в соседних странах. Белорусский министр обороны виктор хренин заявил, что прямой подготовки к войне нет и что беларусь будет только защищать свою территорию. Представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадим Скибицкий сообщил, что признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет.

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лукашенко и хренин, вероятно, сделали комментарии, чтобы подкрепить то, что ISW раньше оценивало как продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с беларусью в ответ на угрозу вступления беларуси в войну.

Они также, вероятно, сосредоточили информационную операцию на "предсказуемой агрессии" НАТО и провокационных действиях вдоль белорусской границы, чтобы предположить, что белорусские военные должны оставаться в беларуси для защиты от НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояния российскому давлению по входу в беларусь в войну против Украины.

Другие выводы аналитиков ISW:

  • Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать, что российские силы не могут защитить критические районы на фоне усиления украинских ударов.
  • Российские войска держат резервы в Крыму для поддержки оборонных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.
  • Финансовое напряжение Кремля продолжает подпитывать внутренние беспорядки.
  • Сохраняются доказательства продолжения частичной мобилизации в условиях низкого морального духа и высокого уровня дезертирства среди российских войск.
  • Российские оккупационные власти продолжали пытаться интегрировать оккупированные территории в российскую финансовую и правовую сферы.
  • Российские войска продолжали эксплуатировать украинскую гражданскую и гражданскую инфраструктуру в поддержку военных усилий россии в Украине.

Напомним

Самопровозглашенный правитель беларуси лукашенко обвинил США в том, что московия и Украина не садятся за стол переговоров.

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