ISW: лукашенко звинуватив Україну у намаганні втягнути у війну сили НАТО

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лукашенко заявив, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах. Білоруський міністр оборони віктор хренін заявив, що прямої підготовки до війни немає і що білорусь лише захищатиме свою територію. Представник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Вадим Скібіцький повідомив, що ознак формування ударного угруповання на території білорусі немає.

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лукашенко та хренін, ймовірно, зробили коментарі, щоб підкріпити те, що ISW раніше оцінювало як триваючу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з білоруссю у відповідь на загрозу вступу білорусі у війну. Вони також, ймовірно, зосередили інформаційну операцію на "передбачуваній агресії" НАТО та провокаційних діях уздовж білоруського кордону, щоб припустити, що білоруські військові повинні залишатися в білорусі для захисту від НАТО, і таким чином створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо входу в білорусь у війну проти України.

Інші висновки аналітиків ISW:



Пересування російських військ у Запорізькій області може свідчити про те, що російські сили не можуть захистити критичні райони на тлі посилення українських ударів.



Російські війська тримають резерви в Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра.



Фінансова напруга Кремля продовжує підживлювати внутрішні заворушення.



Зберігаються докази щодо продовження часткової мобілізації в умовах низького морального духу та високого рівня дезертирства серед російських військ.



Російська окупаційна влада продовжувала намагатися інтегрувати окуповані території в російську фінансову та правову сфери.



Російські війська продовжували експлуатувати українських цивільних та цивільну інфраструктуру на підтримку військових зусиль росії в Україні.



Нагадаємо

Самопроголошений правитель білорусі "дядька" лукашенко звинуватив США у тому, що московія та Україна не сідають за стіл переговорів.