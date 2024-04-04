ISW: Армия рф увеличила количество и масштабы механизированных наземных штурмов

За последние две недели российские войска увеличили количество и масштабы наземных механизированных атак на отдельных участках фронта. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

ISW в своем отчете отмечает, что, вероятно, российские войска активизируют механизированные атаки перед тем, как весной грязевая местность станет более выраженной и усложнит механизированную маневренную войну. Российские силы также могут активизировать механизированные наступления, чтобы воспользоваться нехваткой материальных средств в Украине до прибытия ожидаемой западной помощи.

Как отмечают аналитики, активизация российских механизированных наступлений происходит, как правило, одновременно с усилением ракетных ударов и ударов беспилотников по украинским энергетическим объектам. Например, российские войска активизировали свою ударную кампанию в Украине, начав серию ударов по гидроэлектростанциям в конце марта.

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Российские силы могут усиливать удары, чтобы оказать дальнейшее давление на украинское командование с целью развернуть системы ПВО подальше от фронта, чтобы более безопасно активизировать действия авиации для поддержки.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил 3 апреля, что, по оценке Соединенных Штатов, за последние несколько месяцев россия "почти полностью перестроилась в военном плане", что свидетельствует о том, что россия готовится и, возможно, уже имеет достаточно живой силы и материальных средств для значительной активизации текущих наступательных операций или начала наступления в новых районах военных действий.

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