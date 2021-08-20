История Украины в телевизоре: 5 фильмов, которые стоит посмотреть каждому украинцу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Изучать историю Украины можно разными способами. Интересный и самый легкий из них - просмотр тематических фильмов или сериалов по телевизору. Искать фильмы придется в интернете, поэтому лучше выбрать Смарт-модель - например, Hisense TV.
Чтобы пополнить "кладезь знаний" фактами о людях и событиях в Украине, стоит посмотреть такие 5 фильмов.
"Легенда о княгине Ольге"
Впервые показанный в 1983 году, фильм рассказывает об истории Киевской Руси и, в частности, о правлении Ольги. В "Легенде ..." приведены сразу три версии жизни княгини. Каждую из них рассказывает новый персонаж. Версии звучат из уст
-
- монаха Арефы,
-
- ключницы рабыни Малуши Любечанки,
-
- князя Владимира.
-
Иногда рассказы противоречат друг другу, поскольку в них встречаются взаимоисключающие факты. Известный момент мести Ольги древлянам в фильме представлен прежде всего как легенда. Сомнения в реальности этого события возникают у режиссера Юрия Ильенко из-за некоторых различий в летописях и народных преданиях.
"Голод 33"
В основу кинокартины "Голод 33" лег роман "Желтый князь" украинского писателя Василия Барки. Несмотря на то, что фильм - художественный, по нему можно изучать историю. Главная сюжетная линия построена на рассказе о преступлениях сталинского режима против украинского народа. Это кино об искусственном голоде, начатом с целью подавления национально-освободительного движения, направленного против коммунистического правительства.
Все ужасы Голодомора показаны глазами голодного ребенка, поэтому чувство тревоги во время просмотра не исчезает ни на секунду.
"Человек с киноаппаратом"
Это бессюжетный экспериментальный фильм, демонстрирующий широкие возможности киноязыка. Он позволяет зрителю оказаться в 20-30-х годах прошлого века. На экране бурлит жизнь: суетятся горожане, ездит транспорт, работают промышленные предприятия. Один из главных персонажей фильма - аппарат для съемки. Он часто появляется в кадре и не просто как инструмент, но как полноценный герой.
Это интересно: в 2012 году кинокритики признали "Человека с киноаппаратом" одним из лучших фильмов всех времен. В рейтинге лента заняла 8 место. А уже в 2014 она была признана лучшей документальной киноработой.
"Поводырь"
Этот фильм всегда фигурирует в топах лучших украиноязычных фильмов. Главные роли в нем исполняют актеры:
• Станислав Боклан,
• Александр Кобзарь,
• Антон Грин,
• Джефф Баррелл.
Также на экране появляются певица Джамала и писатель Сергей Жадан.
Сюжет построен вокруг не подтвержденной документально истории о расстреляном съезде кобзарей. Главный герой - американский мальчик Питер, которому пришлось стать поводырем слепого кобзаря Ивана и воочию увидеть трагические события 30-х годов (Расстрелянное возрождения, Голодомор).
"Век Якова"
Снятый в Киеве и Киевской области, минисериал - это история Украины глазами крестьянина Якова. Он прожил уже целый век, поэтому успел увидеть немало важных исторических событий.
В сюжете "Века Якова" воспоминания органично переплетаются с современностью. В жизни Якова было все:
-
- подростковая несчастная влюбленность и служба в польской армии;
-
- встреча с любовью всей жизни, война, аресты и расстрелы;
-
- убийства и месть.
-
И художественные, и документальные исторические фильмы позволяют узнать много нового о родине и земляках. На экране часто можно увидеть то, что не изучают в школе на уроках истории.