История Украины в телевизоре: 5 фильмов, которые стоит посмотреть каждому украинцу

Чтобы пополнить "кладезь знаний" фактами о людях и событиях в Украине, стоит посмотреть такие 5 фильмов.

"Легенда о княгине Ольге"

Впервые показанный в 1983 году, фильм рассказывает об истории Киевской Руси и, в частности, о правлении Ольги. В "Легенде ..." приведены сразу три версии жизни княгини. Каждую из них рассказывает новый персонаж. Версии звучат из уст



монаха Арефы,



ключницы рабыни Малуши Любечанки,



князя Владимира.



Иногда рассказы противоречат друг другу, поскольку в них встречаются взаимоисключающие факты. Известный момент мести Ольги древлянам в фильме представлен прежде всего как легенда. Сомнения в реальности этого события возникают у режиссера Юрия Ильенко из-за некоторых различий в летописях и народных преданиях.

"Голод 33"

В основу кинокартины "Голод 33" лег роман "Желтый князь" украинского писателя Василия Барки. Несмотря на то, что фильм - художественный, по нему можно изучать историю. Главная сюжетная линия построена на рассказе о преступлениях сталинского режима против украинского народа. Это кино об искусственном голоде, начатом с целью подавления национально-освободительного движения, направленного против коммунистического правительства.

Все ужасы Голодомора показаны глазами голодного ребенка, поэтому чувство тревоги во время просмотра не исчезает ни на секунду.

"Человек с киноаппаратом"

Это бессюжетный экспериментальный фильм, демонстрирующий широкие возможности киноязыка. Он позволяет зрителю оказаться в 20-30-х годах прошлого века. На экране бурлит жизнь: суетятся горожане, ездит транспорт, работают промышленные предприятия. Один из главных персонажей фильма - аппарат для съемки. Он часто появляется в кадре и не просто как инструмент, но как полноценный герой.

Это интересно: в 2012 году кинокритики признали "Человека с киноаппаратом" одним из лучших фильмов всех времен. В рейтинге лента заняла 8 место. А уже в 2014 она была признана лучшей документальной киноработой.

"Поводырь"

Этот фильм всегда фигурирует в топах лучших украиноязычных фильмов. Главные роли в нем исполняют актеры:

• Станислав Боклан,

• Александр Кобзарь,

• Антон Грин,

• Джефф Баррелл.

Также на экране появляются певица Джамала и писатель Сергей Жадан.

Сюжет построен вокруг не подтвержденной документально истории о расстреляном съезде кобзарей. Главный герой - американский мальчик Питер, которому пришлось стать поводырем слепого кобзаря Ивана и воочию увидеть трагические события 30-х годов (Расстрелянное возрождения, Голодомор).

"Век Якова"

Снятый в Киеве и Киевской области, минисериал - это история Украины глазами крестьянина Якова. Он прожил уже целый век, поэтому успел увидеть немало важных исторических событий.

В сюжете "Века Якова" воспоминания органично переплетаются с современностью. В жизни Якова было все:



подростковая несчастная влюбленность и служба в польской армии;



встреча с любовью всей жизни, война, аресты и расстрелы;



убийства и месть.



И художественные, и документальные исторические фильмы позволяют узнать много нового о родине и земляках. На экране часто можно увидеть то, что не изучают в школе на уроках истории.