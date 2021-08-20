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Історія України в телевізорі: 5 фільмів, які варто переглянути кожному українцю

Київ • УНН

 • 33262 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Вивчати історію України можна різними способами. Найцікавіший і найлегший з них — перегляд тематичних кінофільмів або серіалів по телевізору. Шукати фільми доведеться в інтернеті, тому краще обрати Смарт-модель — наприклад, Hisense TV.

Щоб поповнити “скарбницю знань” фактами про людей та події в Україні, варто подивитися таких 5 фільмів.

“Легенда про княгиню Ольгу”

Вперше показаний у 1983 році, фільм розповідає про історію Київської Русі й, зокрема, про правління Ольги. У “Легенді...” наведено відразу три версії життя княгині. Кожну з них розповідає новий персонаж. Версії звучать з уст:

  • монаха Арефи,
  • ключниці-рабині Малуші Любечанки,
  • князя Володимира.

Іноді розповіді суперечать одна одній, оскільки у них зустрічаються взаємозаперечні факти. Відомий момент помсти Ольги древлянам у кінофільмі подано насамперед як легенду. Сумніви у реальності цієї події виникають у режисера Юрія Іллєнка через деякі розбіжності у літописах та народних переказах.

“Голод 33”

В основу кінокартини “Голод 33” ліг роман “Жовтий князь” українського письменника Василя Барки. Попри те, що фільм — художній, по ньому можна вивчати історію. Головна сюжетна лінія побудована на розповіді про злочини сталінського режиму проти українців. Це кіно про штучний голод, розпочатий з метою придушення національно-визвольного руху, спрямованого проти комуністичного уряду.

Всі жахи Голодомору показані очима голодної дитини, тому почуття тривоги під час перегляду не зникає ні на секунду.

“Людина з кіноапаратом”

Це безсюжетний експериментальний фільм, який демонструє широкі можливості кіномови. Він дозволяє глядачеві опинитися у 20-30-х роках минулого століття. На екрані вирує життя: метушаться містяни, їздить транспорт, працюють промислові підприємства. Один з головних персонажів кінофільму — апарат для знімання. Він часто з’являється в кадрі та є не просто інструментом, а й повноцінним героєм.

Це цікаво: у 2012 році кінокритики визнали “Людину з кіноапаратом” одним з найкращих фільмів всіх часів. У рейтингу стрічка посіла 8 місце. А вже у 2014 її було визнано найкращою документальною кінороботою.

“Поводир”

Цей кінофільм завжди фігурує у топах найкращих україномовних кінофільмів. Головні ролі у ньому виконують актори:
• Станіслав Боклан,
• Олександр Кобзар,
• Антон Грін,
• Джефф Баррелл.

Також на екрані з’являються співачка Джамала та письменник Сергій Жадан.

Сюжет побудований навколо не підтвердженої документально історії про розстріляний з’їзд кобзарів. Головний герой — американський хлопчик Пітер, якому довелося стати поводирем сліпого кобзаря Івана та на власні очі побачити трагічні події 30-х років (Розстріляне відродження, Голодомор).

“Століття Якова”

Знятий у Києві та Київській області, мінісеріал — це історія України очима селянина Якова. Він прожив вже цілий вік, тому встиг побачити немало важливих історичних подій.

У сюжеті “Століття Якова” спогади органічно переплітаються із сучасністю. У житті Якова було все:

  • підліткова нещаслива закоханість та служба у польській армії;
  • зустріч з коханням усього життя, війна, арешти та розстріли;
  • вбивства і помста.

І художні, і документальні історичні кінофільми дозволяють дізнатися багато нового про батьківщину та земляків. На екрані часто можна побачити те, що не вивчають у школі на уроках історії.

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