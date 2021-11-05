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Историческая победа: украинский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов по волейболу

Киев • УНН

 • 19450 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинский ВК “Прометей” вышел победителем из финального противостояния женской сетки квалификации Лиги чемпионов по волейболу, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Историческая победа: украинский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов по волейболу

Детали

Подопечные Ивана Петкова торжествовали над “Витеосом” и в решающем матче квалификации Лиги чемпионов ЕКВ, который  завершился в запорожском дворце спорта “Юность”.
Для того чтобы выйти в групповой раунд самого престижного европейского клубного турнира “красно-белым” достаточно было взять две партии. Впрочем, еще перед началом этого поединка чувствовалось, что спортсменки настраивались исключительно на общую победу. И в итоге им удалось достичь желаемого— 3:1 (22:25, 25:16, 25:20, 25:13).

Дополнение

Чемпион Украины попал в группу А, присоединившись до чемпионов России и Германии “Локомотива” и “Дрездена” соответственно, а также вице-чемпиона Польши “Девелопресу”.

Украинские Национальные Новости

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