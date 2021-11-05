Историческая победа: украинский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов по волейболу

Детали

Подопечные Ивана Петкова торжествовали над “Витеосом” и в решающем матче квалификации Лиги чемпионов ЕКВ, который завершился в запорожском дворце спорта “Юность”.

Для того чтобы выйти в групповой раунд самого престижного европейского клубного турнира “красно-белым” достаточно было взять две партии. Впрочем, еще перед началом этого поединка чувствовалось, что спортсменки настраивались исключительно на общую победу. И в итоге им удалось достичь желаемого— 3:1 (22:25, 25:16, 25:20, 25:13).

Дополнение

Чемпион Украины попал в группу А, присоединившись до чемпионов России и Германии “Локомотива” и “Дрездена” соответственно, а также вице-чемпиона Польши “Девелопресу”.