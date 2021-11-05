Історична перемога: український клуб вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів із волейболу

Деталі

Підопічні Івана Петкова тріумфували над “Вітеосом” і у вирішальному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів ЄКВ, який завершився в запорізькому палаці спорту “Юність”.

Задля того аби вийти до групового раунду найпрестижнішого європейського клубного турніру, “червоно-білим” достатньо було взяти дві партії. Втім, ще перед початком цього поєдинку відчувалося, що спортсменки налаштовувалися винятково на загальну перемогу. І в підсумку їм вдалося досягти бажаного — 3:1 (22:25, 25:16, 25:20, 25:13).

Доповнення

Чемпіон України потрапив до групи А, приєднавшись до чемпіонів Росії та Німеччини “Локомотива” та “Дрездена” відповідно, а також віце-чемпіона Польщі “Девелопресу”.