Исторический момент: АРМА готовится к продаже 92-метровой яхты семьи медведчука

Впервые в практике Агентства по розыску и менеджменту активов объявлено о начале реализации арестованного актива за рубежом - яхты экс-нардепа виктора медведчука Royal Romance. Об этом со ссылкой на заявление АРМА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в среду, 20 марта, в 11:00 в прямом эфире состоится заседание Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора организатора торгов. Мероприятие пройдет в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ".

Мы уже получаем заявки от мировых аукционных домов. Победитель конкурса организует и проведет публичную продажу этого ценного лота и войдет в историю как союзник в победе над злом. А тот кто приобретет яхту медведчука - нанесет политический удар путинскому режиму и войдет в историю мира. Средства от продажи яхты пойдут на обороноспособность Украины - об этом заявила Глава Национального агентства Елена Дума.

Хорватия передаст Украине арестованную суперяхту Медведчука стоимостью почти 200 миллионов долларов

Напомним

Кабинет Министров Украины одобрил продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье виктора медведчука и находящейся в Хорватии.