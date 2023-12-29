Исследователи создали на 3D-принтере уникальное устройство для тестирования лекарств

Ученые из Эдинбургского университета разработали новаторское устройство, напечатанное на 3D-принтере, которое может ускорить доступ пациентов к новым лекарствам и устранить необходимость испытаний на животных. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Устройство, изобретенное в Эдинбурге, является первым в мире. Пять отсеков чипа, созданные с помощью 3D-принтера, повторяют человеческое сердце, легкие, почки, печень и мозг. Они соединены каналами, имитирующими кровеносную систему человека, по которым можно перекачивать новые лекарства.

Устройство имитирует воздействие лекарств на организм пациента и позволяет ученым увидеть реакцию различных органов, не прибегая к испытаниям на животных.

Пластиковое устройство использует позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) для создания детальных 3D-изображений, которые показывают, что происходит внутри крошечных органов.

ПЭТ-сканирование предусматривает введение крошечного количества радиоактивных соединений в чип для передачи сигналов на чрезвычайно чувствительную камеру, что позволяет ученым лучше оценить действие новых лекарств.

По сути, это позволяет нам увидеть, куда попадает новый препарат в организме и как долго он там остается, без необходимости использовать человека или животное для его тестирования, - отмечает главный изобретатель устройства Лиам Карр.

Ученые уверяют, что это изобретение может стать "ценным инструментом" для исследования рака, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний и других болезней.

Это устройство демонстрирует действительно мощный потенциал для уменьшения количества животных, которые используются во всем мире для тестирования лекарств и других соединений, особенно на ранних стадиях, - считает Карр.

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