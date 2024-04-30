Использовали автомобили, как таран: во Франции преступники ограбили фургон, перевозивший ювелирные изделия

30 апреля во французском городе Рилье-ла-Пап, что вблизи Лиона, произошло вооруженное ограбление. Несколько грабителей скрываются и активно разыскиваются. Об этом УНН пишет со ссылкой на местное СМИ Астu Lyon.

Детали

Отмечается, что объектом нападения вооруженной банды стал так называемый "защищенный" фургон. По словам источника в полиции, банда грабителей использовала свои автомобили, как два тарана, чтобы остановить фургон и завладеть грузом.

Фургон и два автомобиля нападавших загорелись у въезда на территорию, где расположена компания, на которую было совершено нападение. Грабители покинули место преступления на третьей машине, которую впоследствии также подожгли.

По предварительным данным, во время ограбления и пожара никто не пострадал. Точной суммы, которой завладели нападавшие, власти не уточняли. Считается, что в фургоне перевозились ювелирные изделия. В бизнес-парке, где произошло преступление, расположена ювелирная мастерская.

Прокуратура Лиона пока не комментировала обстоятельства происшествия.

Большое количество полицейских патрулей обыскивает район, надеясь найти нападавших. Но арестов пока что не было.

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