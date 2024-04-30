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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
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Использовали автомобили, как таран: во Франции преступники ограбили фургон, перевозивший ювелирные изделия
Вблизи Лиона вооруженные грабители напали на фургон, который перевозил ювелирные изделия. Чтобы остановить защищенный фургон, они использовали свои автомобили, как тараны.
ВАКС изменил меру пресечения экс-нардепу Микитасю на залог в деле о растрате $307 млн
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю с домашнего ареста на залог в более 908 тысяч гривен по делу о хищении 307 миллионов гривен Министерства обороны при строительстве складов.
9 500 украинцев взяли кредиты на жилье в рамках "еОселя"
9 500 украинцев взяли кредиты на сумму почти 15 миллиардов гривен на приобретение жилья по программе "еОселя".
Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов
Украинское правительство выделило дополнительные 15,5 миллиардов гривен на закупку 300 000 беспилотников для Сил безопасности и обороны.
ЕС проверяет Facebook и Instagram относительно политической рекламы и дезинформации накануне европейских выборов
Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении Meta (Facebook и Instagram) на предмет потенциальных нарушений Закона о цифровых услугах, связанных с рекламой, вводящей в заблуждение, дезинформационными кампаниями, отсутствием эффективных инструментов мониторинга публичного дискурса и выборов, неадекватными механизмами выявления незаконного контента и возмещения убытков пользователям, а также недостатками в предоставлении доступа к данным для исследователей.
Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине
Латвия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем разведывательные беспилотники и зенитные установки малой дальности.
В СНБО ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе во время Пасхальных праздников
Центр противодействия дезинформации ожидает увеличения религиозных конфликтов, провокационных фейков, манипуляций и возможных ракетных провокаций со стороны россии во время Пасхальных праздников в Украине.
Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы
В Украине создают третью боевую бригаду «Гарт» Государственной пограничной службы для усиления сил обороны на восточных границах, в дополнение к существующим бригадам «Стальной кордон» и «Месть».
Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей россией - Кондратюк
Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию, осуждающую незаконную депортацию украинских детей россией и необходимость их скорейшего возвращения домой, о чем было договорено во время встречи вице-спикера украинского парламента Елены Кондратюк и спикера молдавского парламента Игоря Гросу.
У россиян выбор невелик, чтобы реализовывать новые меры обороны - Плетенчук
россияне имеют ограниченные возможности для реализации и обеспечения новых мероприятий, поскольку их бронепоезд может не выдержать прохождения по мосту, а эффективных средств для патрулирования и мониторинга надводной обстановки у них нет из-за отсутствия корабельной группы, зато они полагаются на усиленный воздушный компонент, мобильные платформы, разведку и беспилотные летательные аппараты.