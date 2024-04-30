Використали автомобілі, як таран: у Франції злочинці пограбували фургон, який перевозив ювелірні вироби
Київ • УНН
Поблизу Ліона озброєні грабіжники напали на фургон, який перевозив ювелірні вироби. Щоб зупинити захищений фургон, вони використали свої автомобілі, як тарани.
30 квітня у французькому місті Рільє-ла-Пап, що поблизу Ліона, сталося збройне пограбування. Кілька грабіжників переховуються та активно розшукуються. Про це УНН пише з посиланням на місцеве ЗМІ Аctu Lyon.
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Зазначається, що об'єктом нападу озброєної банди став так званий "захищений" фургон. За словами джерела в поліції, банда грабіжників використала свої автомобілі, як два тарани, щоб зупинити фургон і заволодіти вантажем.
Фургон та два автомобілі нападників загорілися біля в'їзду на територію, де розташована компанія, на яку було скоєно напад. Грабіжники покинули місце злочину на третій машині, яку згодом також підпалили.
За попередніми даними, під час пограбування та пожежі ніхто не постраждав. Точної суми, якою заволоділи нападники, влада не уточнювала. Вважається, що у фургоні перевозилися ювелірні вироби. У бізнес-парку, де стався злочин, розташована ювелірна майстерня.
Прокуратура Ліона наразі не коментувала обставини події.
Велика кількість поліцейських патрулів обшукує район, сподіваючись знайти нападників. Але арештів поки що не було.
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