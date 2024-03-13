Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

Полицейские сообщили о подозрении мужчине, который стрелял из окна в жилом квартале Николаева. Выстрелами он хотел проверить исправность пистолета. Теперь ему грозит до семи лет заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Николаевской области.

Детали

Как сообщается, 50-летний житель одной из многоэтажек Николаева стрелял из окна из пистолета в направлении двора, где играли дети. Обошлось без пострадавших. По данным полиции, мужчина находился в состоянии опьянения.

Злоумышленника следователи задержали, а оружие изъяли и отправили на экспертное исследование.

По словам мужчины, таким образом он проверял исправность пистолета, который собственноручно переделал из стартового на боевой.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры Николаева, следователи отделения полиции № 2 Николаевского райуправления сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство с применением оружия" и ч. 1 ст. 263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". За содеянное ему грозит до семи лет заключения.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.