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Испанский полузащитник покинул ФК "Верес"

Испанский полузащитник покинул ФК "Верес"

Киев  •  УНН

 • 11034 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народный Клуб "Верес" объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Команду покинули испанский 20-летний полузащитник Эдгар Капаррос и украинский нападающий Василий Палагнюк.

Оба футболистов присоединились к "Вересу" на старте сезона. Палагнюк сыграл за первую команду в 5-ти матчах, в общем проведя на поле 23 минуты. Капаррос в поединках основного состава на поле не выходил.

Зато оба футболиста регулярно играли за "Верес" U21. Палагнюк в матчах за молодежку отметился одним голом, Капаррос в ворота соперников забивал трижды.

"О всех игроках, выступавших за нашу команду в первой части сезона, то всех их мы ожидаем после отпуска. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с еще пятью-шестью потенциальными новичками. И уже есть определенные успехи в переговорах. не буду называть имен, пока мы не подпишем контракты. Пока у нас есть только предварительные договоренности. Но, думаю, уже через неделю сможем говорить о какой-то конкретике", - сообщил тренер "Вереса" Юрий Вирт.

Добавим также, ровенский клуб после 19 туров имеет 26 очков и занимает 5-е место в УПЛ.

Как сообщал УНН, "Шахтер" переиграв "Верес" вышел в полуфинал Кубка Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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