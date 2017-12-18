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Іспанський півзахисник покинув ФК "Верес"

Іспанський півзахисник покинув ФК "Верес"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Народний Клуб "Верес" оголосив про розірвання контрактів із двома футболістами, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Команду залишили іспанський 20-річний півзахисник Едгар Капаррос та український нападник Василь Палагнюк.

Обоє футболістів приєдналися до "Вереса" на старті сезону. Палагнюк зіграв за першу команду у 5-ти матчах, загалом провівши на полі 23 хвилини. Капаррос у поєдинках основного складу на поле не виходив.

Натомість, обоє футболістів регулярно грали за "Верес" U21. Палагнюк у матчах за молодіжку відзначився одним голом, Капаррос у ворота суперників забивав тричі.

"Щодо усіх інших гравців, що виступали за нашу команду у першій частині сезону, то усіх їх ми чекаємо після відпустки. Крім того, наразі ми ведемо перемовини із ще п'ятьма-шістьома потенційними новачками. І вже є певні успіхи у перемовинах. Не буду називати імен, поки ми не підпишемо контракти. Поки в нас є лише попередні домовленості. Але, гадаю, вже за тиждень зможемо говорити про якусь конкретику", - повідомив тренер "Вереса" Юрій Вірт.

Додамо також, рівненський клуб після 19 турів має 26 очок і займає 5-те місце в УПЛ.

Як повідомляв УНН"Шахтар" перегравши "Верес" вийшов у півфінал Кубку України.

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