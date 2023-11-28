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Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 21:56  •  7189 просмотра

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Испания поддерживает открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе, передает УНН.

Продуктивный разговор с моим хорошим другом Дмитрием Кулебой. Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

подчеркнул Хосе Мануэль Альбарес.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который находится с двухдневным визитом в Брюсселе, провел первую встречу с новым главой словацкого МИД Юраем Бланаром и назвал встречу "конструктивной".

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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