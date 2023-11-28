Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Испания поддерживает открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе, передает УНН.
Продуктивный разговор с моим хорошим другом Дмитрием Кулебой. Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС
Напомним
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который находится с двухдневным визитом в Брюсселе, провел первую встречу с новым главой словацкого МИД Юраем Бланаром и назвал встречу "конструктивной".
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Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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