Испания направит в Украину батарею ПВО и другое вооружение

Детали

Последняя партия военной помощи из Мадрида также будет включать:



Более 1000 дальнобойных боеприпасов;



1000 тонн дизельного топлива на сумму около 2,5 млн евро;



Комплект БТР М113;



Зенитная батарея противовоздушной обороны и ее ракеты;



Зимняя одежда и снаряжение: 30 000 униформ, 15 600 курток, 15 000 уличных костюмов и несколько тысяч дополнительных предметов верхней одежды.



Испания проведет обучение украинских военнослужащих работе зенитной батареи, а также проведет обучение личному составу ВВС Украины.

Добавим

Испания в апреле объявила об отправке Украине 200 тонн боеприпасов и другой военной помощи.