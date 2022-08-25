Испания направит в Украину батарею ПВО и другое вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Испания отправит Украине зенитную батарею и ракеты впервые с начала российского вторжения в феврале. Об этом УНН пишет со ссылкой на El Pais.
Детали
Последняя партия военной помощи из Мадрида также будет включать:
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- Более 1000 дальнобойных боеприпасов;
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- 1000 тонн дизельного топлива на сумму около 2,5 млн евро;
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- Комплект БТР М113;
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- Зенитная батарея противовоздушной обороны и ее ракеты;
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- Зимняя одежда и снаряжение: 30 000 униформ, 15 600 курток, 15 000 уличных костюмов и несколько тысяч дополнительных предметов верхней одежды.
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Испания проведет обучение украинских военнослужащих работе зенитной батареи, а также проведет обучение личному составу ВВС Украины.
Добавим
Испания в апреле объявила об отправке Украине 200 тонн боеприпасов и другой военной помощи.