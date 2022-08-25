Іспанія направить в Україну батарею ППО та інше озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Іспанія відправить Україні зенітну батарею та ракети вперше з початку російського вторгнення у лютому. Про це УНН пише з посиланням на El Pais.
Деталі
Остання партія військової допомоги з Мадриду також включатиме:
-
- Понад 1000 далекобійних боєприпасів;
-
- 1000 тонн дизельного палива на суму близько 2,5 млн євро;
-
- Комплект БТР М113;
-
- Зенітна батарея протиповітряної оборони та її ракети;
-
- Зимовий одяг та спорядження: 30 000 уніформ, 15 600 курток, 15 000 вуличних костюмів і кількох тисяч додаткових предметів верхнього одягу.
-
Іспанія проведе навчання українських військовослужбовців роботі зенітної батареї, а також проведе навчання особового складу ВПС України.
Додамо
Іспанія у квітні оголосила про відправку Україні 200 тонн боєприпасів та іншої військової допомоги.