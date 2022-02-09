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Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военных

Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военных

Киев • УНН

 • 14709 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. На этой неделе Испания направит в Болгарии четыре боевые самолеты и 130 военнослужащих для выполнения задач по патрулированию воздушного пространства на фоне напряженности из-за наращивания российской военной мощи на границе с Украиной, сообщило в среду министерство обороны Болгарии, передает УНН.

Детали

Ожидается, что первые испанские истребители Eurofighter приземлятся в Болгарии до конца недели для защиты воздушного пространства вместе с ВВС Болгарии до конца марта, сообщило министерство.

"Миссия реализует меры по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном фланге", - говорится в сообщении Минобороны.

Ожидается, что в апреле и мае Нидерланды направят в Болгарию два самолета F-35 для патрулирования воздушного пространства.

Добавим

Болгария - член НАТО с 2004 года, планирует создать боевую группу численностью до 1000 военнослужащих под болгарским командованием и в тесном сотрудничестве с НАТО, в которую также войдут солдаты из других союзных стран.

Украина считает, что есть шанс разрешить противостояние дипломатическим путем, но уже есть основания для введения санкций против Москвы, заявил в среду министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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