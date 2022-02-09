Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На этой неделе Испания направит в Болгарии четыре боевые самолеты и 130 военнослужащих для выполнения задач по патрулированию воздушного пространства на фоне напряженности из-за наращивания российской военной мощи на границе с Украиной, сообщило в среду министерство обороны Болгарии, передает УНН.
Детали
Ожидается, что первые испанские истребители Eurofighter приземлятся в Болгарии до конца недели для защиты воздушного пространства вместе с ВВС Болгарии до конца марта, сообщило министерство.
"Миссия реализует меры по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном фланге", - говорится в сообщении Минобороны.
Ожидается, что в апреле и мае Нидерланды направят в Болгарию два самолета F-35 для патрулирования воздушного пространства.
Добавим
Болгария - член НАТО с 2004 года, планирует создать боевую группу численностью до 1000 военнослужащих под болгарским командованием и в тесном сотрудничестве с НАТО, в которую также войдут солдаты из других союзных стран.
Украина считает, что есть шанс разрешить противостояние дипломатическим путем, но уже есть основания для введения санкций против Москвы, заявил в среду министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.