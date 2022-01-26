США та Велика Британія розглядають можливість розгортання додаткових військ у Східній Європі - CNN

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Серед країн, які розглядають можливість розгортання, є Румунія, Болгарія та Угорщина. Розгортання налічуватиме близько 1000 осіб у кожній країні і буде аналогічним до передових бойових груп, дислокованих на даний час у країнах Балтії та Польщі.

Можливість розгортання деяких сил ближче до кордону Росії перед вторгненням знаменує зміну з боку адміністрації США, яка побоювалася ризику подальших провокацій Москви. Кремль може використати цей крок як "зброю і приклад агресивної позиції НАТО", яку Росія використовує для виправдання нарощування своїх сил уздовж кордонів України, пише CNN.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив у понеділок, що США привели 8500 військовослужбовців у США в підвищену бойову готовність на випадок, якщо будуть викликані сили реагування НАТО та швидко потрібні американські сили. Проте переважна більшість цих сил призначена для діяльності за підтримки всього Альянсу НАТО. США та НАТО вже мають десятки тисяч інших військовослужбовців у Європі, які можна використовувати для будь-якого додаткового розгортання у східноєвропейських союзників.

За словами двох джерел, президент Байден спочатку планував виступити перед громадськістю із заявою про ситуацію з Росією вже цього тижня, але зараз незрозуміло, чи він це зробить, оскільки Білий дім продовжує намагатися взаємодіяти з Росією дипломатичним шляхом.

Джерело, близьке до українського керівництва, повідомило у вівторок, що керівники міністерства оборони та розвідки щогодини аналізують супутникові знімки російських військ "від США та інших західних агенцій", але поки не бачать, щоб Росія "перейшла в бойовий режим або зайняла позицію для атаки".

Якщо буде відданий будь-який наказ Росії про наступ, додало джерело, Україна вважає, що російським силам біля кордону потрібно від одного до двох тижнів, щоб бути готовими.

Джерела в уряді Великої Британії підтвердили The Telegraph, що Лондон розглядає можливість розгортання додаткових збройних сил у Східній Європі, "але зрозуміло, що будь-який додатковий внесок Великої Британії, швидше за все, буде зосереджений на північно-східному фланзі альянсу, а не на його південному фланзі".