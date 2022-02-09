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Іспанія направить до Болгарії чотири винищувачі та 130 військових

Іспанія направить до Болгарії чотири винищувачі та 130 військових

Київ • УНН

 • 14710 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Цього тижня Іспанія направить до Болгарії чотири бойові літаки та 130 військовослужбовців для виконання завдань із патрулювання повітряного простору на тлі напруженості через нарощування російської військової могутності на кордоні з Україною, повідомило в середу міністерство оборони Болгарії, передає УНН.

Деталі

Очікується, що перші іспанські винищувачі Eurofighter приземляться у Болгарії до кінця тижня для захисту повітряного простору разом із ВПС Болгарії до кінця березня, повідомило міністерство.

"Місія реалізує заходи щодо забезпечення безпеки країн-членів НАТО на східному фланзі", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Очікується, що у квітні та травні Нідерланди направлять до Болгарії два літаки F-35 для патрулювання повітряного простору.

Додамо

Болгарія, член НАТО з 2004 року, планує створити бойову групу чисельністю до 1000 військовослужбовців під болгарським командуванням та у тісній співпраці з НАТО, до якої також увійдуть солдати з інших союзних країн.

Україна вважає, що є шанс вирішити протистояння дипломатичним шляхом, але вже є підстави для запровадження санкцій проти Москви, заявив у середу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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