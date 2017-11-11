Исламисты захватили эфир шведского радио

"Мы сообщим об этом инциденте в полицию, Шведское почтовое отделение и телекоммуникационное управления", - заявил директор по маркетингу радиостанции Якоб Гравестам.

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Он подтвердил, что трехминутный песня - с текстом, призывает европейцев присоединиться к ИД и обещаниями, что их ожидают в раю девственницы проигрывалась около 30 минут.

Напомним, демонстрация неонацистов в шведском городе Гетеборг закончилась столкновениями с антифашистами и полицией.