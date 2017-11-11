Исламисты захватили эфир шведского радио
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Хакеры "Исламского государства" захватили частоту популярной шведской радиостанции Mix Megapol и полчаса воспроизводили свою пропагандистскую песню на английском языке "For the sake of Allah" (Ради Аллаха - ред.). Об этом сообщает шведское издание The Local, передает УНН.
"Мы сообщим об этом инциденте в полицию, Шведское почтовое отделение и телекоммуникационное управления", - заявил директор по маркетингу радиостанции Якоб Гравестам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкой школьнице, что сотрудничала с ИД, грозит смертная казнь
Он подтвердил, что трехминутный песня - с текстом, призывает европейцев присоединиться к ИД и обещаниями, что их ожидают в раю девственницы проигрывалась около 30 минут.
Напомним, демонстрация неонацистов в шведском городе Гетеборг закончилась столкновениями с антифашистами и полицией.