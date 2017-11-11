Ісламісти захопили ефір шведського радіо

"Ми повідомимо про цей інцидент в поліцію, Шведське поштове відділення і телекомунікаційне управління", - заявив директор з маркетингу радіостанції Якоб Гравестам.

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Він підтвердив, що трихвилинна пісня - з текстом, що закликає європейців приєднатися до ІД і обіцянками, щоїх очікують в раю незаймані дівчата програвалася близько 30 хвилин.

Нагадаємо, демонстрація неонацистів у шведському місті Гетеборг закінчилася зіткненнями з антифашистами та поліцією.