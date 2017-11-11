Ісламісти захопили ефір шведського радіо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Хакери "Ісламської держави" захопили частоту популярної шведської радіостанції Mix Megapol і півгодини відтворювали свою пропагандистську пісню на англійській мові "For the sake of Allah" (Заради Аллаха - ред.). Про це повідомляє шведське видання The Local, передає УНН.
"Ми повідомимо про цей інцидент в поліцію, Шведське поштове відділення і телекомунікаційне управління", - заявив директор з маркетингу радіостанції Якоб Гравестам.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німецькій школярці, що співпрацювала з ІД, загрожує страта
Він підтвердив, що трихвилинна пісня - з текстом, що закликає європейців приєднатися до ІД і обіцянками, щоїх очікують в раю незаймані дівчата програвалася близько 30 хвилин.
Нагадаємо, демонстрація неонацистів у шведському місті Гетеборг закінчилася зіткненнями з антифашистами та поліцією.