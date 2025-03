Ісламісти захопили ефір шведського радіо

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Хакери "Ісламської держави" захопили частоту популярної шведської радіостанції Mix Megapol і півгодини відтворювали свою пропагандистську пісню на англійській мові "For the sake of Allah" (Заради Аллаха - ред.). Про це повідомляє шведське видання The Local, передає УНН.