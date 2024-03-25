Ищут украинское подполье: оккупанты на ВОТ увеличили количество блокпостов

На временно оккупированных территориях оккупанты под видом контртеррористических мероприятий увеличили количество проверок на блокпостах. На самом деле проверки проводятся для запугивания местных и поиск имущества, которое еще можно украсть. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Как сообщил Федоров, враг на оккупированных территориях под видом контртеррористических мероприятий увеличили количество проверок. Людей останавливают на улице и приказывают предоставить документы, также приходят в помещения и требуют подтвердить личность и право собственности на имущество, обыскивают дачные кооперативы и дома в селах.

Основанием называют террористический акт в москве. Но жители ВОТ знают - эти проверки имеют целью не выявление террористов, а запугивание местных и поиск имущества, которое еще можно украсть или отжать - отметил Федоров.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины началась новая волна незаконных захватов жилья российскими оккупационными войсками, когда оккупанты силой отбирают квартиры у местных жителей.

Украинские книги враг или сжигает, или выбрасывает: оккупанты завезли на ВОТ партию пропагандистских книг