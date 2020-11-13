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Иран не передал Украине информацию по катастрофе МАУ: как это повлияет на переговоры

Иран не передал Украине информацию по катастрофе МАУ: как это повлияет на переговоры

Киев  •  УНН

 • 20054 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На сегодня ни одно украинское ведомство не получило ни одного из обещанных документов с момента последнего раунда переговоров с Ираном по катастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном. Это может повлиять на дату проведения следующего раунда переговоров, сообщил УНН заместитель министра МИД Евгений Енин.

"По состоянию на сегодня, как говорится, "счет на табло" заключается в том, что ни один из обещанных нам документов до сих пор в Украину не дошел. Возможно, они не готовы. Возможно, они в стадии перевода. Но то, что мы видим сегодня - ни одно ведомство не получило ни одного документа с момента последнего раунда переговоров. И, безусловно, мы будем добиваться от иранской стороны выполнения тех договоренностей, которые мы в результате достаточно непростого диалога, договорились получить. Без этого, дальнейший переговорный процесс не имеет смысла", - сказал Енин.

По его словам, в случае, если иранская сторона будет говорить, в таком случае Украина рассчитывает на искренность, откровенность.

"Мы четко сказали, что не променяем правду ни за какие деньги, и наше общество будет требовать знать эту правду. Мы от этого не отступимся и надеемся, что иранская сторона все же продемонстрирует политическую волю и начнет делиться столь необходимым для всех украинских и граждан государств, жители которых пострадали в результате трагедии, информацией", - подчеркнул дипломат.

На вопрос о том, повлияет ли отсутствие обещанной Ираном информации на дату проведения третьего раунда переговоров, который запланирован на декабрь, Енин заявил, что "не хотел делать каких-то категорических заявлений".

"Но, безусловно, в процессе определения даты переговоров мы будем исходить из того прогресса, который мы получим в реализации договоренностей, достигнутых во время предыдущего раунда", - добавил он.

Напомним, 21 октября в Тегеране завершились двусторонние переговоры по расследованию сбивания самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 8 января 2020 года. Украина должна в течение недели получить подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране.

Так, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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