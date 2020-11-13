Іран не передав Україні інформацію по катастрофі МАУ: як це вплине на переговори

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Станом на сьогодні жодне українське відомство не отримало жодного з обіцяних документів з моменту останнього раунду переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Це може вплинути на дату проведення наступного раунду перемовин, повідомив в коментарі УНН заступник міністра МЗС Євгеній Єнін.

“Станом на сьогодні, як то кажуть, „рахунок на табло“ полягає в тому, що жодного з обіцяних нам документів до цього часу до України не дійшло. Можливо, вони не готові. Можливо, вони у стадії перекладу. Але те що ми бачимо сьогодні — жодне відомство не отримало жодного документу з моменту останнього раунду переговорів. І, безумовно, ми будемо домагатись від іранської сторони виконання тих домовленостей, які ми в результаті досить непростого діалогу, домовились отримати. Без цього, подальший переговорний процес не має сенсу”, — сказав Єнін.

З його слів, у разі, якщо іранська сторона буде говорити, в такому разі Україна розраховує на щирість, відвертість.

“Ми чітко сказали, що не проміняємо правду ні за які гроші, і наше суспільство буде вимагати знати цю правду. Ми від цього не відступимось і сподіваємось, що іранська сторона все ж продемонструє політичну волю і почне ділитись такою необхідною для всіх українців і громадян держав, жителі яких постраждали внаслідок трагедії, інформацією”, — наголосив дипломат.

На питання про те, чи матиме вплив відсутність обіцяної Іраном інформації на дату проведення третього раунду переговорів, запланованого на грудень, Єнін заявив, що “не хотів робити якихось категоричних заяв”.

“Але, безумовно, в процесі визначення дати переговорів ми будемо виходити з того прогресу, який ми матимемо в реалізації домовленостей, досягнутих під час попереднього раунду”, — додав він.

Нагадаємо, 21 жовтня у Тегерані завершились двосторонні переговори стосовно розслідування збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 8 січня 2020 року. Україна мала протягом тижня отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані.

Так, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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